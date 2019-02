100 Jahre Frauen in der Politik

Bei der Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 durften Frauen erstmals wählen und selbst gewählt werden. 82 Prozent der Frauen schritten zu den Urnen. Acht Politikerinnen schafften den Einzug in die Nationalversammlung. 100 Jahre später beträgt der Frauenanteil im Nationalrat 37,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung ist gesunken.

Wählen heißt, Verantwortung zu übernehmen, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, erwachsen zu werden und die Demokratie zu schätzen. Wählen ist jedoch auch eine moralische Pflicht, die jeder wahrnehmen sollte, denn sie ist – vor allem für Frauen – nicht selbstverständlich. Jahrzehntelang kämpften Frauen und Frauenbewegungen um dieses Recht. Mit der Ausrufung der Republik am 12. November 1918 fanden sie dann endlich Gehör. Das Wahlrecht wurde ihnen gewährt. Am 18. Dezember erging die Wahlverordnung und bei der Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 konnten Frauen ihr neu gewonnenes Recht auch zum ersten Mal ausüben. Ein Meilenstein in der Geschichte. Es verkörperte den Ruf nach halbwegs erträglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzbestimmungen sowie nach Zugang zu allen Berufs- und Bildungswegen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 13. Februar 2019!