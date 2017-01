115 Mal täglich sind die „Gelben Engel“ im Einsatz

SALZBURG Die „Gelben Engel“, wie die Pannenfahrer des ÖAMTC auch genannt werden, blicken auf ein einsatzstarkes Jahr 2016 zurück.

Sie sind im Sommer wie im Winter täglich im Einsatz und helfen österreichweit bei Pannen unterschiedlichster Art: die Pannenfahrer des ÖAMTC rückten im vergangenen Jahr zu insgesamt 42121 Einsätzen im Bundesland Salzburg aus, was im Durchschnitt rund 115 Einsätzen pro Tag entspricht. Österreichweit waren sie genau 686515 Mal unterwegs, um Autofahrern in Not zu helfen – so lässt sich eine leichte Steigerung an Einsätzen gegenüber 2015 verzeichnen.

