20 Jahre Nightrace

Ein Jahr nach der Alpinen Ski WM 1982 ermöglichten die zur WM angeschafften Schneekanonen am 4. Dezember 1983 einen Weltcup-Abfahrtslauf auf der Planai auf einer erstklassig präparierten Piste und ganz Österreich konnte dem Sieger Erwin Resch und Harti Weirather als Zweitplatzierten vom Wohnzimmer aus zujubeln. 1985 wurden gleich zwei Weltcuprennen in Schladming ausgetragen, ein Riesentorlauf und eine Abfahrt mit Peter Wirnsberger als Sieger. Auch im folgenden Winter fanden zwei Herren-Weltcup-Rennen statt, am 29. Jänner eine Abfahrt mit Schweizer Doppelsieg und am darauffolgenden Tag erlebten die begeisterten Zuschauer beim Riesentorlauf einen österreichischen Dreifachsieg, Rudi Nierlich siegte vor Hubert Strolz und Helmut Mayer. 1988 sprang Schladming für Frankreich ein und veranstaltete am 26. und 27. November jeweils einen Weltcup-Damen- und einen Weltcup-Herren-Super-G. Im Jänner des folgenden Jahres wurden abermals zwei Weltcup-rennen ausgetragen, eine Abfahrt und ein Slalom, bei dem der Lokalmatador Michael Tritscher Silber holte.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 25. Jänner 2017!