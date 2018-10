3000 Einsätze als Referee

Auf die sagenhafte Zahl von 3000 Einsätzen als Schiedsrichter bzw. Assistent darf Franz Egger aus der Gemeinde Mitterberg – St. Martin am Grimming verweisen. Der 65-jährige, zweifache Familienvater (zwei erwachsene Töchter), Bediensteter des Abfallwirtschaftsverbandes Aich und seit dem Jahr 1983 als Referee aktiv, fungiert seit 2006 auch als Chef der gegenwärtig 20 Pfeifenmänner des Bezirkes Liezen (Gebiet Ennstal). Franz Egger, der zuvor als Fußballer beim SV St. Martin agierte, ist aber auch in anderen Sparten höchst aktiv und bringt sich mit vollem Engagement in verschiedenen Bereichen seiner Heimatgemeinde ein. So war er neun Jahre Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr, Leiter der Sektion Ski und arbeitete auch in anderen Sektionen des SV St. Martin an vorderster Front mit.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 3. Oktober 2018!