50 Jahre Rettenegglift und wie alles begann

In den frühen Jahren des Tourismus war in Filzmoos an einen Skibetrieb, so wie er heute mit modernsten Liftanlagen und Pistengeräten funktioniert, nicht zu denken. Aus einem großen Traum entstand vor 50 Jahren der Rettenegglift und ein erstes Gefährt zur Pistenpräparierung.

Im Herbst 1966 begann Johann Hofer sein großes Projekt: als ältester Sohn des Rettenegg-Hofs in Filzmoos war er damals zwar noch nicht der Besitzer der Landwirtschaft, doch schwebte ihm vor, neben dem kleinen Bauernhof einen Skilift zu errichten. Die Wiese rechts des Hofes bot sich dazu perfekt als Übungsgelände an und zudem kamen immer mehr Touristen in den kleinen Ort am Fuße der Bischofsmütze. Ein kleiner Pendellift, der damals schon von einem Skischulleiter am selben Hang errichtet worden war, reichte für die Gäste nicht mehr aus – sein Ende war vorauszusehen und der Traum vom kleinen Schlepplift geboren. Nachdem die ersten Schwierigkeiten mit dem damaligen Skischulleiter und der Gemeinde gemeistert waren und Geld für den Liftbau aufgenommen worden war, stand Johann und seinen drei Brüdern Kaspar, Florian und Josef nichts mehr im Wege. „Wir waren guter Dinge und konnten keinen Winter mehr abwarten – die Umsetzung musste sofort erfolgen. Es waren gerade mal zwei Lifte in Filzmoos in Betrieb, der Rettenegglift sollte der dritte werden“, erzählt Johann Hofer und schmunzelt.

