70 Jahre und kein bisschen leise

LIEZEN Vor 70 Jahren wurde Liezen zur Stadt. Die Jubiläumsfeier dazu gab es vergangenen Donnerstag. Der Gala-Abend lockte 350 Gäste ins Kulturhaus.

Viele Bürgermeister und Landtagsabgeordnete des Bezirks, Gäste der Partnerstadt Solms, Vertreter verschiedener Ämter, Behörden und Schulen, Ehrenringträger und Gemeinderatsmitglieder der Bezirkshauptstadt sowie Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer waren ins Ennstal gekommen, um an der Jubiläumsfeier teilzunehmen. Bürgermeister Rudi Hakel ließ dabei die Entwicklung der Stadt mit vielen Bildern Revue passieren, verwies unter anderem auf die Anfänge der Wasserversorgung, hob das wachsende Bildungsangebot hervor, erzählte vom unermüdlichen Einsatz seiner Vorgänger und den Besonderheiten der Stadt: „Oft werde ich gefragt, was Liezen so besonders macht, was ich an dieser Stadt schätze. Meine Antwort darauf ist dann immer mit einem Augenzwinkern: Liezen ist die einzige Bezirkshauptstadt, in der es 100 Meter vom Zentrum entfernt einen Vollerwerbsbauern gibt, bei dem man frische Milche kaufen kann. Liezen ist lebenswert. Ich liebe meine Stadt“, so Hakel. Neben vielen musikalischen Schmankerln gab es an diesem Gala-Abend auch noch einige Grußworte von politischen Vertretern, ein Buffet sowie einen feierlichen Ausklang mit der Tanzlmusi des Musikvereins Liezen.

Sarah Hofbauer