9 Plätze – 9 Schätze: Österreich sucht den schönsten Platz

FILZMOOS Die Gemeinde Filzmoos ist mit ihren Kraftplätzen unter den neun Finalisten und geht mit ins Rennen, wenn der ORF zum dritten Mal den schönsten Ort Österreichs kürt.

Eine der erfolgreichsten ORF-Programm-Innovationen der vergangenen Jahre feiert am Nationalfeiertag 2016 ihre dritte Ausgabe. Nach der diesjährigen Vorauswahl für die Show stehen nun die neun Landessieger fest, die für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen. Aus jedem Bundesland wurde ein besonderer Platz erwählt. Heuer ist die kleine Gemeinde Filzmoos für das Bundesland Salzburg mit dabei. Caroline Koller war es, die den ORF auf die Idee brachte, die Kraftplätze in Filzmoos genauer unter die Lupe zu nehmen. Evi Salchegger vom Tourismusverband Filzmoos startete die Filzmoos-Tour mit dem Kamerateam des ORF, um die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kraftplatzes unter Beweis zu stellen. Riesig ist nun die Freude über die Nominierung für das Finale. „Dass wir mit unseren Kraftplätzen mit dabei sein dürfen, ist eine große Ehre, wobei man dazu sagen muss, dass jeder einzelne dieser Plätze einen besonderen Schatz für Filzmoos, seine Einwohner sowie für alle Gäste darstellt“, erklärt Evi Salchegger. Unter den Kraftplätzen befinden sich unter anderem der Almsee am Fuße der Bischofsmütze, die Wallfahrtskirche mit dem Filzmooser Kindl sowie ein sagenumwobener Platz an der Schwarzen Lacke. Etwas ganz Spezielles ist mitunter der Ahornbaum am Bögrainhof: „Hier sind Jung und Alt dazu eingeladen, an Meditationen teilzunehmen. Es geht dabei einfach darum, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen“, meint Evi Salchegger. Am Mittwoch, dem 26. Oktober, werden also Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit einer Jury und dem Publikum um 20.15 Uhr in ORF 2 ein weiteres Mal nach dem schönsten Platz Österreichs suchen.

9 Plätze , 9 Schätze – Das Buch

Zum besseren Kennenlernen der besonderen Plätze aller neun Bundesländer erscheint jedes Jahr ein prächtiges Buch, das mit einladenden Fotos und interessanten Details begeistert und zusätzlich um Besuchsinformationen ergänzt ist. Evi Salchegger dazu: „Das ganze Projekt und natürlich die Sendung im ORF sind eine tolle Sache. Versteckte Kostbarkeiten Österreichs werden bekannt und man bekommt Lust, das eigene Land zu bereisen und zu entdecken!“