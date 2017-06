Ab in die Waldakademie zur Teambildung!

Wer drei Tage in die Rolle des Forstarbeiters schlüpft, weiß, was es heißt, im Team zu arbeiten. Ein neues Seminar hilft, festgefahrene Strukturen zu durchbrechen, Talente freizulegen und Vertrauen aufzubauen.

Viele in der Region kennen ihn als routinierten Forstarbeiter oder über seine Firma Waldtechnik.at: Karl Tritscher ist seit 30 Jahren Holzfäller, mit seinem Unternehmen seit 16 Jahren erfolgreich in den Wäldern der Umgebung unterwegs und im Winter als Skilehrer und Skiführer tätig. Im Laufe der Zeit hat er viele Erfahrungen sammeln dürfen und weiß einerseits, was es heißt, richtig anzupacken und andererseits, warum die Teamarbeit in vielen Bereichen so wichtig ist. Karl Tritscher: „Wir Forstarbeiter lieben die Arbeit in der freien Natur. Vorausschauendes Planen und Handeln, blitzschnelles Reagieren auf neue Situationen und das Arbeiten im Team gehört zu den täglichen Herausforderungen in diesem Beruf. Ähnliches gilt für viele andere Berufssparten – auch Mitarbeiter im Büro, in großen Unternehmen oder in Führungspositionen müssen bestimmte Fähigkeiten umsetzen können, um erfolgreich die Arbeit zu bewältigen. Leider fehlt es in vielen Bereichen an einem ausschlaggebendem Kriterium: Teamfähigkeit!“

