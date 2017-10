Abnehmen ohne Diät-Stress

Das erste, was man bei einer Diät verliert, ist die gute Laune. Kein Wunder, stehen doch die leckersten Köstlichkeiten auf der Verbotsliste und außerdem macht Kalorienzählen mit knurrendem Magen nun mal keinen Spaß. Ganz anders ist das bei der sogenannten „Anti-Diät“.

Die Anti-Diät ist keine Diät im herkömmlichen Sinn. Statt strenger Vorschriften und Kalorientabellen steht hier der Genuss im Vordergrund, verbunden mit einer Ernährungs-, ja fast könnte man sagen, Lebensumstellung. Essen ist für uns alle mehr als nur pure Nahrungsaufnahme, ein köstliches und liebevoll zubereitetes Menü in angenehmem Ambiente beispielsweise hat durchaus auch sinnliches Potenzial. Ein vergnüglicher Grillabend mit Freunden kann ein soziales Highlight sein. Solche Anlässe aufgrund von Diätvorschriften dankend abzulehnen und hungrig an einem Salatblatt zu knabbern, ist frustrierend. Bei der Anti-Diät muss das nicht sein. Übrigens haben sich noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Leute derart intensiv damit beschäftigt, was sie essen. Vegetarisch, bio oder gar vegan – die Ernährung ist bei Vielen fast zur Glaubensfrage geworden. Und während weltweit Millionen Menschen an Hunger leiden, ist gleichzeitig der Anteil der übergewichtigen Menschen in den wohlhabenderen Industriestaaten auf einem neuen Höchststand. Und viele von ihnen möchten gerne abnehmen, doch entweder scheitern sie schon während der Diät oder sie schaffen kurzfristig ihr Ziel, bis ihnen der lästige Jo-Jo- Effekt den Erfolg vermasselt. Die Anti-Diät verspricht einen Ausweg aus der Ess- und Diätfalle.

