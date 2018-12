Advent und Weihnachten: So wird im Pflegeheim Schladming gefeiert

Weihnachten ist das Fest der Liebe, das die meisten von uns im Kreise der Familie feiern. Wie besinnlich man den Advent und Weihnachten im Pflegeheim verbringt, haben wir uns bei einem Besuch im SeneCura Sozialzentrum Schladming angeschaut.

„Früher haben wir in der Adventzeit ganz viel gesungen“, erinnert sich Inge. Sie blickt zu Helga und Josef, die mit ihr im weihnachtlich dekorierten Zimmer im SeneCura Sozialzentrum Schladming sitzen. „Bei uns gab es zu Weihnachten immer selbstgebackenes Kletzenbrot mit viel Butter sowie Zwetschkenmarmelade. Und ein Stamperl Schnaps“, erzählt Josef und schmunzelt. Helga fügt hinzu: „Aufs Kletzenbrot gehört Butter und Honig. Für mich kann es nicht süß genug sein.“ Die Senioren lachen. Während sie in Erinnerungen schwelgen, gehen die Meinungen zum Thema Kletzenbrot zwar auseinander – aber in einer Sache sind sie sich einig: Der Advent und Weihnachten sind etwas ganz Besonderes. Hausleiter Ewald Gallob und Pflegedienstleiterin Melanie Maier stimmen zu: „Wir sind sehr darum bemüht, diese Jahreszeit für jeden Bewohner besonders besinnlich zu gestalten. Spätestens Ende November sind wir alle in Weihnachtsstimmung.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018!