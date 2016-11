Adventzeit: „Ich wünsche mir, dass Ruhe und Frieden in die Herzen der Menschen einkehren”

GRÖBMING Pfarrer Andreas Scheuchenpflug wurde vor 50 Jahren zum Priester geweiht. Seit 1981 predigt er in der Pfarre Gröbming. Im Interview spricht er über die Bedeutung des Advents, warum zu dieser Zeit nicht mehr gefastet, sondern gevöllert wird und welchen Brauch er am meisten schätzt.

Am 27. November zünden wir die erste Kerze am Adventkranz an. Was bedeutet Advent überhaupt?

Andreas Scheuchenpflug: „Advent“ heißt Ankunft. Wir erinnern uns: Jesus Christus ist zu uns Menschen gekommen. „Advent“ ist zugleich Wegweiser in die Zukunft und zwar auf die Ankunft des Herrn am Ende der Welt.

Wie gestalten Sie Ihre Ad-ventzeit?

Andreas Scheuchenpflug: Ich werde Kranke in der Pfarre besuchen und ihnen die heilige Kommunion bringen.

