Ärger über Tiroler Kuh-Urteil und erste Lösungsansätze

REGION Viele Alm- und Bergbauern sind über das Urteil im Tiroler Unglücksfall nach wie vor sehr verunsichert und verärgert. Wir haben Meinungen und Lösungsansätze aus der Region gesammelt.

Das Urteil zur tödlichen Kuh-Attacke im Pinnistal sorgt nach wie vor für Kopfschütteln. Auch wenn es noch nicht rechtskräftig ist, will man vielerorts gewappnet sein. Sollte das Höchstgericht die horrende Strafe nach dem Kuhangriff nämlich bestätigen, so wird dies landesweit ganz tragische Auswirkungen mit sich bringen. Daher sind auch in unserer Region viele Vertreter der Landwirtschaftskammern, des Tourismus-Sektors, des Alpenvereins und der Politik auf der Suche nach Lösungen. In einem Punkt sind sich jedenfalls so gut wie alle einig: Das Urteil ist zu hart und die Almwirtschaft und deren Verhältnis zu den Wanderern steht vor einer harten Probe.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 6. März 2019!