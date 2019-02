Alarmierend hohe Zahl an Masern-Infektionen

Nachdem im Vorjahr laut WHO rund 30 Prozent mehr Krankheitsfälle gemeldet wurden und weltweit mehr als 100 000 Menschen starben, macht auch das Jahr 2019 mit zahlreichen Masern-Infektionen Schlagzeilen. Laut Experten ist die Impfmüdigkeit das größte Problem.

Noch vor dem Jahreswechsel warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer rasant steigenden Zahl an Masern-Infektionen. 2017 gab es weltweit um 30 Prozent mehr Krankheitsfälle, 2018 gab es ein weiteres Plus von 13 Prozent. Nun konnten im ersten Monat des neuen Jahres allein in Österreich bereits 25 weitere Masernfälle bestätigt werden:

