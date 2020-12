Alle Jahre wieder – der weihnachtliche Konsumwahnsinn

Bereits Ende November lockt der aus den USA eingeführte „Black Friday“ – der mittlerweile schon auf eine ganze Woche ausgedehnt wurde – mit vermeintlichen Schnäppchen und lässt uns Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht benötigen und mit ziemlicher Sicherheit sonst auch nicht gekauft hätten. Der darauffolgende „Cyber Monday“ verführt mit satten Rabatten in Online-Shops. Viele dieser Angebote erweisen sich jedoch im wahrsten Sinne des Wortes als billiger Trick, denn nicht selten wurden die Preise davor schlichtweg angehoben. Doch durch das Übermaß an Werbung, die auf uns einprasselt, fällt es meist schwer, zu widerstehen.

Anna Pribil, Psychologin und Nachhaltigkeits-Coach aus Landl, sieht einen derartigen Start in die Weihnachtszeit kritisch, sollte dies doch den Beginn einer besinnlichen Zeit darstellen und nicht in Überkonsum enden. „Wir hetzen in der Vorweihnachtszeit von einem Geschäft zum nächsten und an den Feiertagen dann von einem Familientreffen zum nächsten. Dabei beglücken wir die Personen mit Dingen, die in Wirklichkeit niemand braucht.“ Dem kann wohl niemand widersprechen, doch was schenkt man in einer Gesellschaft, in der sich jeder selbst alles kaufen kann, was er braucht und das auch tut?

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020!