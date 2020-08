Allerhand Neues im österreichischen Fußball

Für einige Bewegung in der österreichischen Fußballbundesliga sorgten vor Kurzem diverse Vorkommnisse und Entscheidungen.

Der „Fall“ Ried

So heißt z. B. der Aufsteiger in die Bundesliga SV Ried. Die Oberösterreicher kommen also nach drei Jahren der Zweitklassigkeit wieder in die höchste Liga Österreichs zurück. Bis zur letzten Runde stand nicht fest, ob es die Austria aus Klagenfurt sein würde oder eben Ried. Die Ausgangslage hätte spannender nicht sein können. Punktegleichheit im entscheidenden Enddurchgang, Ried im Torverhältnis um einen einzigen Treffer vor den Kärntnern. In der letzten Runde trat Klagenfurt zu Hause gegen Wacker Innsbruck an, Ried ebenfalls zu Hause gegen den FAC aus Wien. Somit war klar, dass Klagenfurt im Falle eines Sieges mindestens zwei Tore mehr schießen muss als die ebenfalls siegreichen Rieder.

