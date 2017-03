Alles neu in Altenmarkt

ALTENMARKT Hochwasserschutz ermöglicht umfassende Erneuerungen, die Umsetzung soll bereits in Kürze starten.

Im Herbst 2016 wurde der Hochwasserschutz an der Enns in Altenmarkt fertig gestellt. Dadurch kann nun unter anderem ein 3,5 Hektar großes Areal in Altenmarkt Ost zur Bebauung freigegeben werden, das vor dem Bau des Hochwasserschutzes noch in der Roten Zone lag. Einige weitere Projekte in Altenmarkt Ost sollen nun einen neuen, attraktiven Ortsbereich schaffen. Insgesamt sind derzeit fünf Projekte geplant, mit denen noch im Jahr 2017 gestartet wird. Bürgermeister Rupert Winter: „Eines dieser Vorhaben ist, den Hauptbahnübergang Altenmarkt Ost zu erneuern. Anstelle der vorhandenen Halbschranken, die momentan noch manuell zu bedienen sind, kommt ein vollautomatisches Schrankensystem. Außerdem wird ein neuer Bahnübergang westlich des Lagerhauses errichtet und sich dort die Straßenführung ändern.“ Im Gegenzug werden zwei Bahnübergänge aufgelassen. Auch die Lohbachstraße wird von der Gemeinde ab dem Lagerhaus neu gebaut. Da diese Gemeindestraße derzeit durch das Firmenareal des Lagerhauses führt und der Betrieb eine Erweiterung plant, ist die Verlegung der Straße eine notwendige Maßnahme in diesem Ortsteil.

