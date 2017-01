Alles rund um die Vierschanzen-tournee in Bischofshofen

Johann Pichler, geschäftsführender Präsident des Skiclubs Bischofshofen, und Bürgermeister Hansjörg Obinger erzählen über die Geschichte der Vierschanzentournee und was es für die Stadtgemeinde Bischofshofen bedeutet, ein solches Event durchzuführen.

Seit wann ist Bischofshofen ein Austragungsort der Vierschanzentournee? Wie ist es dazu gekommen?

Bgm. Hansjörg Obinger: „Bereits im Jahr 1949 wurde über eine deutsch-österreichische Springertournee diskutiert. Am 17. Mai 1952 trafen sich die Funktionäre des Skiclubs Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck sowie Bischofshofen und führten diesbezüglich konkrete Gespräche. Nachdem ein vierter Partner in Deutschland, nämlich der Skiclub Oberstdorf, für die geplanten Vorhaben gewonnen werden konnte, beschloss man gemeinsam die „Deutsch-Österreichische Vierschanzentournee“ erstmals im Jahre 1953 durchzuführen. Bei dieser ersten Tournee nahmen 50 Springer aus Österreich, Deutschland, Jugoslawien, Norwegen, Schweden und der Schweiz teil. Das Abschluss-Springen wurde am 11. Jänner 1953 auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshof-en ausgetragen. Sieger in Bi-schofshofen wurde der Norweger Halvor Naes. Gesamtsieger der ersten Tournee wurde Sepp Bradl. Seit damals gibt es das jährliche Vierschanzen-Springen in unserer Stadtgemeinde.“

