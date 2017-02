Kameramann, Geschichtensammler und Filmemacher Matthäus Weißenbacher weiß genau, dass die Geschichte selbst den Film erzählt und zwischen Regie, Video und Filmschnitt den Ton angibt. Dass das Leben die besten Geschichten schreibt, wird in seinen Projekten und eigener Lebensgeschichte deutlich.

Welcher Film genau vor seinem inneren Auge abläuft, wird man nie erfahren. Einen Teil seiner eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen zu unterschiedlichsten Themen versucht der junge Altenmarkter seit einigen Jahren mit der Kamera festzuhalten: Matthäus Weißenbacher ist seiner Berufung nach Kameramann, Geschichtensammler und Filmemacher. „Geschichtensammler bin ich in der Tat, ich könnte den Geschichten älterer Generationen stundenlang lauschen“, erzählt der 32-jährige kreative Kopf, mit einer Ruhe und Gelassenheit, die ebenso vom Talent eines guten Geschichtenerzählers zeugen. Und ein solcher ist Matthäus mit seinen Filmen auf alle Fälle: In seinen Projekten erkennt man, dass er begriffen hat, worum es beim Filmemachen geht – er reißt den Zuschauer mit und begeistert für die ganz besonderen Lebensgeschichten seiner Protagonisten. „Alles was zählt, ist die Geschichte selbst. Ohne Geschichte ist man sogar mit der besten Ausstattung verloren“, fügt er hinzu. Diese Erkenntnis hat er in erster Linie bei seinem ersten großen Projekt, dem Dokumentarfilm „Der Steiner Irg“, gewonnen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 15. Februar 2017!