„Als ob Sie Besseres zu tun hätten“

SCHLADMING Wer am Freitag wirklich nichts Besseres zu tun hatte als sich im Klang-Film-Theater Lisa Eckharts Kabarett-Debut anzuschauen, erlebte einen äußerst unterhaltsamen Abend voller schlitzohriger Boshaftigkeiten und brillantem Wortwitz, vorgetragen von einer jungen Künstlerin mit maliziösem Lächeln, von der man in Zukunft wohl noch einiges hören wird.

Vor dem Auftritt nahm sich Lisa Eckhart Zeit für ein Gespräch mit den EnnsSeiten, von Nervosität keine Spur. Nach eigener Aussage auch nicht, als sie mit Josef Hader aufgetreten ist.

„Im Gegenteil, das nimmt einem den Druck, weil man weiß, man kann nur verlieren. Es war zwar super und man kann versuchen, ein wenig an der Gunst der Menschen zu kratzen – aber man weiß, das Herz des Publikums Herz schlägt nur für ihn“, stapelt sie tief.

Du bist in Leoben geboren, bei den Großeltern aufgewachsen, mit 17 nach Paris gegangen, hast an der Sorbonne Germanistik studiert, ein Jahr lang in London Kinder unterrichtet und festgestellt, dass das nicht das Deine ist. Du bist dann in Berlin letztendlich beim Poetry Slam gelandet und das sehr erfolgreich. Du lebst heute zwischen Berlin und Wien – willst Du Deinen Fokus jetzt wieder verstärkt auf Österreich legen?

„Ja, ich war so lange weg und es ist ganz etwas anderes, in Österreich zu spielen. Das ist ein riesiger Unterschied, es ist spannend zu sehen, was die Deutschen und was die Österreicher als lustig empfinden, sie lachen an ganz anderen Stellen – muss an der Mentalität liegen.“

Du kommst vom Poetry Slam und bist jetzt mit deinem ersten Kabarett unterwegs. Wo sind bei diesen beiden Genres für Dich die grundsätzlichen Unterschiede?

„Ungefähr 50 Jahre“, lacht sie. „Beim Poetry Slam ist das Publikum oft schon unangenehm jung, beim Kabarett oft unangenehm alt. Aber das mischt sich jetzt glücklicherweise langsam durch, Poetry Slam wird für das erwachsene Publikum interessant und Kabarett für die Jungen. Ansonsten – im Slam hast du deine fünf Minuten und der Text ist hermetisch abgeschlossen, beim Kabarett ist mehr Interaktion mit dem Publikum gefragt, sie sollten das Gefühl bekommen, sie wären in das Programm eingebunden.“

Deine Texte werden als „schlitzohrige Boshaftigkeiten“, „pointierte Provokationen“ oder „gnadenlos wie der Katholizismus“ beschrieben. Woher kommt bei einer jungen, hübschen Frau so ein abgrundtiefer Zynismus?

(lacht) „Ich weiß es nicht, ob es überhaupt so bösartig ist und sicher ist es nicht provokativ gemeint. Ich bin ziemlich schräg aufgewachsen. Immer bei den Großeltern, schon in Kindesalter zusammen mit 70-Jährigen, das hat mich womöglich geprägt – leicht mürrisch, aber doch gelassen … Ich würde aber bei Humor die Grenzen nicht so eng ziehen, schwarzer Humor ist Sache der Definition.“

Du hast bereits einige Preise für Dein Schaffen bekommen – was bedeutet das für Dich?

„Sehr viel, Preise sind auf jeder Ebene wichtig. Wenn man welche hat, werden die Veranstalter auf einen aufmerksam. Preise haben Konsequenzen, die man nicht verschmähen kann. Irgendwann bekommt man vielleicht den Status, wo man Preise ablehnen kann – das würde ich aber nie, dafür bekomme ich sie zu gerne!“

Edith Steiner