Also doch: Die Formel 1 kommt nach Österreich

In der EnnsSeiten Ausgabe vom 20. Mai stellten wir noch die Frage „Die Formel 1 – kommt sie oder kommt sie nicht?“ Mittlerweile wurde die Entscheidung zugunsten des Motorsports und zugunsten Österreichs, vor allem zugunsten der Steiermark getroffen.

Am 5. Juli ist es also so weit: Die Weltmeisterschaft beginnt am Red Bull Ring in Spielberg mit dem ersten Rennen der Saison, dem Grand Prix von Österreich. Bereits eine Woche später, am 12. Juli, kommt es zu einer weiteren Premiere – dem Grand Prix der Steiermark. Noch nie zuvor hat es in der Geschichte der Formel 1 die Konstellation gegeben, dass es binnen einer Woche in einem Land zu zwei Weltmeisterschaftsläufen kommt. Corona macht´s möglich! Ein weiteres Novum werden aufgrund der behördlichen Auflagen die leeren Tribünen sein. Die Rennen werden allerdings nahezu weltweit im Fernsehen zu sehen sein und die Einschaltquoten werden aufgrund der langen Abstinenz von Formel 1 Rennen wohl enorm sein. Gelingt es – abgesehen vom sportlichen Geschehen – in allen Vor- und Nachberichterstattungen attraktive Landschaftsbilder zu senden, so wird das eine unbezahlbare Werbung für den angeschlagenen Tourismus in der Region, für die Steiermark und ganz Österreich werden.

