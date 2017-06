Altenmarkter Charity Fest war ein voller Erfolg

ALTENMARKT Für den guten Zweck war der ganze Ort in Bewegung: Beim Altenmarkter Charity Fest konnten fleißig Spendengelder gesammelt werden.

Am vergangenen Wochenende gingen in Altenmarkt gleich zwei Veranstaltungen für den guten Zweck über die Bühne: Am Samstag sammelte man beim SportArt-Run Spendengelder und am Sonntag lud der Altenmarkter Charity Verein zu einem Fest der besonderen Art. Die Organisation unter der Schirmherrschaft von Engelbert Thurner besteht aus einer Reihe von sozial engagierten Altenmarktern bzw. Altenmarkter Betrieben sowie der Werbegemeinschaft Altenmarkt, die auch heuer wieder eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, die noch lange in Erinnerung bleiben wird: Schon am Vormittag gab es ein tolles Programm mit einer Hüpfburg, einer Riesenrutsche, einem Kletterturm, F1-Fahrsimulatoren, Modell-autos sowie Modellhubschraubern und vielem mehr. Ein weiteres Highlight war eine besondere Premiere des Musikums Altenmarkt: Im Rahmen der Veranstaltung wurde heuer erstmalig ein All-in-Konzert abgehalten. Und das Beste an der ganzen Sache: Es konnte nicht nur eine spannende Unterhaltung und gutes Essen vom Jugendhotel Ennshof genossen werden, sondern zeitgleich eine beachtliche Summe für Wohltätigkeitszwecke gesammelt werden. John Wieser aus dem Vorstand des Vereins: „Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme der Bevölkerung gefreut. Auch heuer kamen Besucher aus nah und fern, um zum einen die Möglichkeit zu nutzen, den Vatertag zu feiern und zum anderen gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Der Reinerlös aus der Veranstaltung geht wieder an Sozialprojekte in der Region und an die Debra Austria für Schmetterlingskinder. Außerdem ist es schön, dass auch wieder die Zusammenarbeit aller Beteiligten gut funktioniert hat. Ohne diese wäre eine solche Veranstaltung nicht denkbar. Dazu möchte ich im Namen des Altenmarkter Charity Vereins ein großes Dankeschön an alle Unterstützer aussprechen.“

Eva-Maria Nagl