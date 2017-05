Altenmarkter Charity Fest

ALTENMARKT Ein Juni-Wochenende mit gleich zwei Wohltätigkeitsveranstaltungen und zugleich einem Fest zum Vatertag lädt ein, im Dienst der guten Sache zu laufen und zu feiern.

Am Vatertag, dem 11. Juni, ist es wieder soweit: Der Altenmarkter Charity Verein lädt wieder zu einem Fest der besonderen Art. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung zu Gunsten von Sozialprojekten in der Region sowie der Debra Austria – „Schmetterlingskinder“ abgehalten. Die Organisation unter der Schirmherrschaft von Engelbert Thurner, bestehend aus einer Reihe von sozial engagierten Altenmarktern bzw. Altenmarkter Betrieben, wird wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die Kinder aber auch Eltern so schnell nicht vergessen werden: Ab 10 Uhr wird es in der Festhalle im Gemeindezentrum Altenmarkt sowie am angrenzenden Gelände ein tolles Programm mit besonders viel Action geben, das Kinderherzen höher schlagen lässt. Angefangen bei der Hüpfburg und der Riesenrutsche, über den Kletterturm bis hin zum Riesenwuzzler und einem Riesentrampolin wird es einiges für die Kleinen und Großen zu entdecken geben. Auch wieder dabei sind die beliebten F1-Fahrsimulatoren sowie Modellautos, zur Verfügung gestellt vom RC- Race Car Club Pongau, die auf einer Rundstrecke getestet werden können. Ein weiteres Highlight sind die Modellhubschrauber der Fa. Air-Media Karl Strauch, die ebenfalls unter professioneller Anleitung getestet werden können. Überdies wartet auf alle Musikliebhaber eine besondere Premiere im Rahmen der Veranstaltung: Das Musikum Altenmarkt wird heuer erstmalig ein All-in-Konzert abhalten, bei welchem insgesamt rund 200 Musiker, vom Beginner bis zur Konzertklasse, gemeinsam ihr Können unter Beweis stellen werden. Zusätzlich zu diesem Großkonzert wird die Altenmarkter Band „The Dukes“ die Stimmung anheizen und für alle Volksmusikbegeisterten spielt die Edelweißmusi auf.

Kulinarik vom Feinsten für alle Väter

John Wieser und Siegi Stöckl aus dem Vorstand des Altenmarkter Charity Vereins betonen die geplante kulinarische Versorgung bei der diesjährigen Veranstaltung: „Die gesamte Küchenmannschaft des Jugendhotels Ennshof unter der Leitung von Romana Thurner wird schon in den frühen Morgenstunden des Vatertags ausrücken, um ein Top-Angebot an Speisen für alle Besucher und vor allem für die Väter auf die Beine zu stellen. Dabei läuft es mit bester Qualität und tollen Kreationen passend zum Vatertag feierlich ab – es wird an den Tisch serviert und wir verzichten auf Pappteller, auch der Umwelt zuliebe.“ Umweltfreundlichkeit ist dabei ein Schlagwort der Veranstaltung, handelt es sich doch um ein sogenanntes Green Event, welches nach Vorgaben der Salzburger Landesregierung im umweltfreundlichen Sinn abgehalten wird. Und das Beste an der ganzen Sache: Wer dabei ist, erfährt nicht nur eine spannende Unterhaltung und feiert den Vatertag im passenden Rahmen – er tut gleichzeitig etwas für den guten Zweck! Obmann Stellvertreter Peter Listberger: „Ziel des Charity Vereins ist es, regionale und soziale Härtefälle finanziell zu unterstützen – und das möglichst zeitnah. Im Vorjahr ging der Reinerlös großteils an die Debra Aus-tria für Schmetterlingskinder“. Bemerkenswert ist bei diesem Verein, dass die Mitglieder aus verschiedenen Fraktionen zum Wohle der Allgemeinheit immer wieder gerne und erfolgreich an einem Strang ziehen. So schließen sich viele örtliche Betriebe als auch die Werbegemeinschaft Altenmarkt an: In teilnehmenden Betrieben kann man von 1. Juni bis 10. Juni für den guten Zweck einkaufen – pro Einkauf ab einer Höhe von € 10,- geht dabei € 1,- an den Charity-Verein. Elfriede Rungaldier von der Firma SportArt: „Auch wir unterstützen den Altenmarkter Charity Verein gerne und haben uns entschlossen, den Erlös des SportArt-Run am 10. Juni in diesem Jahr dem Charity-Verein zu spenden. Unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck“ möchten wir damit alle Sportbegeisterten und heuer auch erstmalig Kinder animieren, an dieser und der darauffolgenden Veranstaltung teilzunehmen.“

Eva-Maria Nagl