Alternatives Lernen: Eine Interessens-gemeinschaft macht es möglich

WINDISCHGARSTEN In Windischgarsten entsteht eine Freie Schule für sechs- bis 15-Jährige. Das Konzept ist ausgearbeitet, eine Schulleiterin gefunden, das Gebäude vorhanden. Im Schuljahr 2018/19 soll es losgehen. Interessierte gibt es auch aus dem Ennstal.

Den ganzen Vormittag im Unterricht sitzen, im 50-Minuten-Rhythmus einen anderen Gegenstand lernen, sich von den Lehrkräften berieseln lassen, genauen Anweisungen folgen, dazwischen Aufsätze schreiben, Rechenaufgaben lösen und die Gebirgszüge lernen. Mittags geht’s dann nach Hause. Mittagessen, Hausaufgaben machen und lernen stehen beinahe täglich am Programm. So in etwa verbringen die meisten schulpflichtigen Kinder zwischen sechs und 15 Jahren ihren Alltag. Einige Eltern aus der Pyhrn-Priel Region sind damit nicht zufrieden. Sie wollen eine Schule schaffen, in der sich ihre Kinder im ganz eigenen Tempo entfalten, der Natur nahe sein und ihre Kreativität ausleben können. „Eine Schule muss nicht unbedingt ein Raum mit zehn Tischen, 20 Stühlen und einer Tafel sein“, sagt Peter Hager aus Spital am Pyhrn, der gemeinsam mit seiner Partnerin Martina Reiter vor gut einem Jahr die Interessensgemeinschaft „Freie Schule Pyhrn-Priel“ gegründet hat. „Wenn ich meine drei kleinen Kinder beobachte, wie und wo sie ihre ersten Erfahrungen machen, sehe, wie sie zu lernen beginnen und wieviel Spaß sie dabei haben, dann wünsche ich mir, dass das so bleiben kann.“ Mit diesem Wunsch ist er nicht alleine. Das Team der Interessensgemeinschaft besteht mittlerweile aus neun Personen und arbeitet mit großem Engagement daran, das Schulprojekt im Herbst 2018 zu realisieren. Eine große Chance auch für das Ennstal. Die „Freie Schule Pyhrn-Pril“ wäre die einzige alternative Privatschule, die auch vom Bezirk Liezen erreichbar wäre.

Lerngruppen und viel Natur

Ein Schulgebäude gibt es bereits. Peter Hager besitzt ein 600 Quadratmeter großes Gebäude in Windischgarsten, in dem derzeit das Internat der Neuen Ski-Mittelschule zu finden ist. Dieses wird derzeit umgebaut und steht ab Herbst 2018 den Schülern der „Freien Schule Pyhrn-Priel“ zur Verfügung. Seit Februar steht auch fest, wer die Schule leiten wird: Diana Gramatté. Sie ist seit 14 Jahre Lehrerin und derzeit Teil des Teams und des Vorstandes der „Schulwerkstatt Ebreichsdorf“ in Niederösterreich. Durch eine Freundin wurde sie auf das Schulprojekt in Windischgarsten aufmerksam. „Ich möchte Kindern helfen, an sich selbst zu glauben, Verantwortung zu übernehmen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten, ehrlich zu sein, demokratisch zu handeln, Herausforderungen zu meistern, sich für Neues zu interessieren und auszuprobieren. All das kann ich in Windischgarsten ermöglichen“, sagt die gebürtige Berlinerin. Thomas Gordon und Marhall B. Rosenberg stellen die Grundlage unserer Schule dar. Der respektvolle und bedürfnisorientierte Umgang miteinander steht im Vordergrund. Das Lernen findet in kleinen Lerngruppen statt. Die Schüler können selbst mitbestimmen, was sie wann und wo lernen. „In den ersten drei Schuljahren gibt es dafür noch fixe Lerngruppen, die aber nach und nach aufbrechen. Ab der vierten Schulstufe steht dann offenes Lernen am Programm“, so Gramatté. Dies geschieht durch lebensnahen, strukturierten, aber auch selbstbestimmten Unterricht in Verbindung mit regelmäßig stattfindenden Outdoor-Projekten. „Wir gehen mit den Kindern in den Klettergarten, besuchen einen Bauernhof oder beobachten einfach nur Käfer“, informiert Gramatté. Ab der sechsten Schulstufe nehmen die Schüler an einem Sozialprojekt teil. „Einmal in der Woche helfen sie im Tierheim oder auf einem Bauernhof mit, versuchen sich als Tischler oder besuchen Menschen in Altenheimen“, ergänzt die Schulleiterin, die darauf hinweist, dass dafür noch Partnerbetriebe gesucht werden. Die Schule beginnt täglich um 8 Uhr. Nach einem gemeinsamen Frühstück und einem Morgenkreis startet die erste Lernphase um 8.30 Uhr. „Für die Kinder der ersten vier Schulstufen endet die Schule um 13.30 Uhr, für die älteren Kinder um 14 Uhr“, so Gramatté. Hausübungen gibt es keine.

Sommerfest

Interessenten für die „Freie Schule Pyhrn-Priel“ gibt es schon einige. „Das Einzugsgebiet ist groß. Auch Familien aus dem Ennstal sind dabei. Eine Familie würde sogar aus Wien wieder herziehen, wenn die Schule zustandekommen würde“, verrät Martina Reiter. Maximal könnten 40 Kinder unterrichtet werden. Mindestens sind jedoch 15 Anmeldungen erforderlich, um die Freie Schule Pyhrn-Priel zu eröffnen, denn: Der Schulbetrieb muss sich durch das Schulgeld finanzieren. „Dieses wird zwischen € 260,- und € 300,- pro Kind und Monat ausmachen“, ergänzt Reiter. „Das ist wenig für eine Privatschule, aber viel Geld für Eltern.“ Sie weist darauf hin, dass an der Freien Schule auch Quereinsteiger herzlich willkommen sind: „Wir nehmen Kinder aller Schulstufen bei uns auf.“ Am 10. Juni lädt die Interessensgemeinschaft zu einem Sommerfest in die Freie Schule Pyhrn-Priel ein. Ab 14 Uhr werden alle Details zur Schule und die Schulleiterin vorgestellt sowie ein Kinderanimationsprogramm durchgeführt. An diesem Tag startet auch die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2018/19.

Infos zur Schule und zum Sommerfest unter www.freieschulepyhrnpriel.at.

Sarah Hofbauer