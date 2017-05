Altes Ernährungswissen – neu entdeckt

Seit jeher gehören traditionelle Lebensmittel in unserer Gegend zu den Grundnahrungsmitteln. Warum altes Ernährungswissen nun neu entdeckt wird und aus ernährungsphysiologischer Sicht von großer Wichtigkeit ist, weiß Gastrosophin Maria Anna Benedikt.

Im ganzen Land ist sie mittlerweile unterwegs und macht Vorträge zum Thema Ernährung. Nach vielen neuen Trends im Gesundheitsbereich ist ihr Wissen zu alten Ernährungstraditionen so gefragt wie noch nie – die gebürtige Filzmooserin Maria Anna Benedikt weiß auch warum: „Bei den vielen Informationen und Ratschlägen, die seit Jahren auf uns niederprasseln, wissen viele nicht mehr, was nun eine gesunde Ernährung tatsächlich ausmacht. Dabei zurück zum Ursprung zu gehen und regionalen Lebensmittel den Vorzug zu geben, gefällt vielen und tut den meisten auch gut. Nicht umsonst gibt uns die Natur, was wir brauchen, um gesund zu sein – das wussten auch unsere Großeltern.“ In ihren Vorträgen erzählt sie, wie sinnvoll viele traditionelle Vorgangsweisen in der Lebensmittelproduktion sind und zeigt alte Herstellungspraktiken, die teilweise aus zeitlichen oder ökonomischen Gründen verloren gegangen sind. „Mir geht es dabei darum, Lebensmittelhandwerk zum Thema zu machen und in weiterer Folge die Auswirkungen des Handwerks auf Geschmack und Bekömmlichkeit zu veranschaulichen“, so Maria Anna Benedikt.

Das Handwerk des Brotbackens

Einen Laib Brot kann man hinsichtlich des Wissens, des Geschicks und der Übung, die für das Handwerk der Brotherstellung notwendig sind, schon fast als Kunst bezeichnen. Neben dem Handwerk spielen jedoch die Herstellungsweise und die Zutaten eine entscheidende Rolle: „Brot wurde in den vergangenen Jahren oftmals als Dickmacher bezeichnet, was bei guten Zutaten sicherlich nicht richtig ist. Das Roggenbrot, hergestellt mit einem traditionelle Sauerteig-Rezept, wirkt beispielsweise besonders vorteilhaft auf unseren Körper. Es besteht praktisch nur aus Roggen, Wasser, Salz und Gewürzen. Verzichtet man auf Backhilfsstoffe oder Füllmittel ist es aus ernährungsphysiologischer Sicht ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Zum einen sättigt es lange und belastet nicht mit unnötigen Zusätzen. Zum anderen helfen die Milchsäurebakterien im Sauerteig unserer Verdauung und hemmen gleichzeitig das Wachstum schlechter Darmbakterien. Traditionelles Roggenbrot führt zu einem gesunden Darm“, erklärt die Ernährungsexpertin. Als wäre das noch nicht genug, enthält Roggenvollkorn viele Phytoöstrogene. Das sind pflanzliche Östrogene, die den weiblichen Hormonen ähneln, auf den Hormonhaushalt ausgleichend wirken und stark antioxidativ sind. Maria Anna Benedikt: „Gerade auf die Tradition des Brotbackens, auf den Sauerteig und den Roggen lege ich besonders viel Wert. Die gesundheitlichen Vorteile bringt dieses Brot eben nur, wenn es auf alte Art und Weise hergestellt wird. Nicht nur, dass es sich dann um hochwertige Kohlenhydrate handelt – unser Körper kennt die Inhaltsstoffe schon seit Jahrhunderten und kann diese gut verwerten, was für Gesundheit und Wohlbefinden spricht.“

Das Handwerk des Honigs

Als ebenso wertvoll bezeichnet Maria Anna Benedikt den Honig und das Handwerk rund um dessen Herstellung: „Ein Imker kümmert sich nicht nur um den Honig, sondern gewinnt durch seine Arbeit noch zusätzlich wertvolle Produkte wie Propolis, Blütenpollen, Gelee Royal, Bienenwachs und Bienengift. Um diesen Beruf auszuüben, bedarf es eines umfassenden Wissens. Leider wurde diesem Handwerk in den vergangenen Jahren zu wenig Beachtung geschenkt – eine gute Entwicklung ist, dass man in letzter Zeit wieder ein größeres Augenmerk auf die Imkerei und ihre Wichtigkeit legt, denn was das Bienensterben betrifft, wird erst jetzt richtig bewusst, welche negativen Auswirkungen damit auf uns zu kommen.“ Dass Honig ein Heilmittel ist, wissen viele – doch nur wenige wenden ihn als solches auch konsequent an. Honig wird bei Immunschwäche, Entzündungen im Hals- oder Rachenraum sowie bei Magenbeschwerden und Einschlafproblemen empfohlen. „Das Einsatzgebiet des Honigs ist sehr vielfältig und dabei genießt er weltweit eine große Beliebtheit. Was auch bei diesem Lebensmittel ausschlaggebend ist, ist die richtige Herstellungsweise und traditionelles Vorgehen. Industriell bearbeitete Produkte können mit Honig vom Imker des Vertrauens nicht mithalten“, so die Ernährungsexpertin.

Das Handwerk vom Speck

Offizielle Ernährungsgesellschaften empfehlen einen geringen Verzehr von geräucherten und gepökelten Produkten. „Beim Braten oder Grillen von Gepökeltem besteht die Gefahr der Nitrosaminbildung, welche schädlich sein kann. Aber der Speck bringt auch viele Vorteile mit sich. Neben dem Genuss ist er bereits in sehr kleinen Mengen sehr ergiebig und sättigend. Außerdem kommt er im Gegensatz zur Wurst ohne Bindemittel und Zusätze aus, ist sehr gut haltbar, stabil und unempfindlich. Was die Fettzusammensetzung betrifft, so kommt es ganz darauf an, wie die Schweine, dessen Fleisch zur Produktion herangezogen wird, gelebt haben. Wurden diese gut gehalten und entsprechend ausgewogen ernährt, so ist das Verhältnis von Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren im Schweinefleisch selbst gut ausgewogen. Man sieht auch bei diesem Beispiel, wie wichtig das Handwerk rund um die Lebensmittelproduktion ist“, erklärt Maria Anna Benedikt. Die Gastrosophin hat noch viele weitere traditionelle Lebensmittel sowie deren Herstellung und Auswirkungen auf den Körper unter die Lupe genommen und in ihrem Buch „Von Hand gemacht – Die Geheimnisse traditioneller Lebensmittel“ zusammengefasst. Sie ist mittlerweile davon überzeugt: „Das alte Ernährungswissen ist von höchstem Wert für unsere Gesundheit. Wir müssen altes Handwerk wieder neu entdecken und vermehrt zurück zum Ursprung

gehen.“

Eva-Maria Nagl