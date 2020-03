Amerikaner und Fußball – funktioniert das?

Laut Statistik sind die beliebtesten Sportarten in den USA American Football (nicht zu verwechseln mit „unserem“ Fußball), Basketball, Baseball, Eishockey und dann kommt irgendwann mal Fußball oder wie die Amerikaner zu sagen pflegen: Soccer.

Laut FORBES hat jedoch keine einzige Sportart über dem „Großen Teich“ so hohe Zuwachsraten wie Fußball, wogegen die etablierten Sportarten sogar leichte Rückgänge zu verzeichnen haben. Fußball ist in den USA drauf und dran, sich in den Top Four zu etablieren.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 18. März 2020!