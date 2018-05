AMS wurde feierlich eröffnet

LIEZEN Nach der rund achtmonatigen Sanierung des AMS Standortes ist das Arbeitsmarktservice seit Mitte März wieder an seinem angestammten Platz zu finden. Vergangenen Mittwoch, dem 25. April, fand die feierliche Eröffnung der Geschäftsstelle statt.

Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Brigitte Wasmer konnte AMS Leiter Helge Röder neben dem Vorstand des AMS Österreich, Johannes Kopf, und der stellvertretenden Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, Christina Lind, auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, der Wirtschaft, den regionalen Behörden und Institutionen sowie der ausführenden Firmen begrüßen.

Heller, moderner, freundlicher

„Durchschnittlich ist jeder Österreicher sechs Mal in seinem Leben von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Weg zum AMS ist oft kein leichter. Deshalb freue ich mich besonders, dass durch den Umbau, den Menschen nun ein modernes, helles und freundliches Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung steht, ein Ort in dem Wertschöpfung für die Region passiert”, so der AMS Vorstand in seiner Begrüßungsrede. „Nicht nur, dass wir mit der thermischen Sanierung der Fassade und Fenster ein neues Gesicht nach außen bekommen haben, war damit auch eine komplett neue Aufteilung der Raumstruktur verbunden. Die Büros, die Wartebereiche und die Sanitäranlagen wurden auf den neuesten Stand gebracht”, berichtet Röder.

„Wir verbringen acht Stunden am Tag in der Arbeit. Da ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen”, so die stellvertretende Landesgeschäftsführerin.

