Angst – die Lebensversicherung zum Nulltarif

„Früher hatte ich Angst im Dunkeln. Heute fürchte ich mich vor der Stromkostenabrechnung.“

Beinahe jeder Mensch hat vor irgendetwas Angst, sei es vor großer Höhe, vor Spinnen oder vorm Zahnarzt. Evolutionsgeschichtlich hatte die Angst eine wichtige Funktion, sie fungierte als Schutz- und Überlebensmechanismus, ohne den unsere Vorfahren nicht überlebt hätten. Es wäre für die frühen Menschen wohl nicht gut ausgegangen, wären sie einem Sägelzahntiger oder einem Mammut völlig unbefangen und angstfrei gegenübergetreten. Angst hat den Nutzen, keine unnötigen Risiken einzugehen und wirkt in einer akuten Situation mobilisierend und leistungssteigernd. In einer Angstsituation schütten die Nebennieren Adrenalin und Noradrenalin aus, das Herz schlägt schneller, das Blut wird mit mehr Sauerstoff versorgt und damit ist der Mensch sowohl für einen Kampf wie auch für eine Flucht besser gewappnet. Angst kann also die sprichwörtlichen Flügel verleihen, sie kann aber auch lähmend wirken. Auch diese Angststarre hat laut Forschern einen evolutionären Hintergrund, oft war ein stilles Ausharren in guter Deckung die einzig vernünftige Lösung in einer prekären Situation.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 3. Oktober 2018!