Ganz neugierig blickt Anna in die Kamera, als sie kurz nach ihrer Geburt, am 8. Oktober, in der Klinik Diakonissen Schladming, fotografiert wurde. Die Tochter von Karoline Lengdorfer und Wolfgang Wieser-Lengdorfer kam mit einem Gewicht von 2800 g und einer Größe von 52 cm auf die Welt und wohnt in St. Nikolai. Mit Franziska (5 Jahre) hat sie bereits eine große Schwester.

Das EnnsSeiten-Team wünscht auf den weiteren Lebensweg alles Gute!