Apfelputzen rein, Plastik nein – sonst wird‘s teuer

Wer Müll nicht trennt, der brennt. Wer brav trennt, zahlt bald auch. Denn falsche Mülltrennung verursacht Millionenkosten, die dann jeder Bürger in Form von erhöhten Müllgebühren zu zahlen hat – ganz egal, ob er den Schaden mitverursacht hat oder nicht.

Zu Besuch beim Abfallwirtschaftsverband Liezen. Dietmar Kraus, der Umwelt- und Abfallberater geht zwischen haushohen Müllbergen hindurch. Zuerst ist ein riesiger Haufen Sperrmüll zu sehen, dann verschiedene Bauschutthügeln und schließlich ein Monstrum an Restmüllberg. Aber dass es sich dabei um Restmüll handelt, ist erst bei genauerem Betrachten festzustellen. Auf den ersten Blick ist vorwiegend Plastik zu sehen. „PET-Flaschen, Milchtüten, Verpackungsmaterialien und Plastiksäcke – viele Leute schmeißen einfach alles in den Restmülleimer. Auch Glasflaschen und Aludosen landen hier“, sagt Kraus und schüttelt den Kopf. Das heißt: für die Müllentsorgung zahlen Frau und Herr Österreicher oft doppelt. „Das ganze Verpackungsmaterial und dessen Entsorgung werden bereits beim Einkauf auf die Waren draufgerechnet. Die Müllentsorgung dieser Materialien ist dann ‚gratis‘. Wir brauchen diese nur in einen ‚Gelben Sack‘ stopfen oder bei den Sammelstellen (Müllinseln) hineinschmeißen. Entsorgen wir diese Verpackungsmaterialien aber im Restmüll, zahlen wir für die Entsorgung doppelt – beim Einkauf und in Form von Müllgebühren“, erklärt Kraus. Das ist zwar völliger Irrsinn und ebenfalls mit Kosten (Aussortierung) verbunden, aber nicht das Hauptproblem der Abfallwirtschaftsverbände.

Maisstärke-Sackerl sind erlaubt

„Viel schlimmer ist es, wenn Menschen den Biomüll in die Restmülltonne schmeißen oder Flaschen und Plastik in die Biotonne“, so Kraus. Ihm ist um jeden Apfelputzen leid, der nicht mehr zu wertvollem Kompost werden kann. Der hohe Anteil an Störstoffen im Biomüll ist zudem mitverantwortlich für die steigenden Müllkosten. „Der Biomüll muss händisch aussortiert werden. Das kostet Zeit und Geld. Vor allem die vielen Plastiksäcke, in denen der Biomüll im Haushalt vorgesammelt wird, macht uns zu schaffen“, informiert der AWV-Umwelt- und Abfallberater. Er wünscht sich, dass viel mehr Menschen biologisch abbaubare Maisstärke-Säcke verwenden. „Ich weiß, es hat erst vor Kurzem eine Presseaussendung gegeben, in der Landesrat Seitinger dazu aufruft, generell nur Einstecksäcke aus Papier für das Vorsammeln zu verwenden. Aber für uns stellen Maisstärke-Säcke kein Problem dar. Im Gegensatz zu vielen anderen Abfallwirtschaftsverbänden kompostieren wir nicht im Freien mit Dreiecksmieten, sondern haben eine Intensivrotte-Anlage. Der Biomüll erhitzt sich darin auf 70 Grad Celsius. Da verrotten die Maisstärke-Säcke problemlos. Bei den Freiland-Kompostanlagen hingegen verrotten diese Säcke nur schwer oder werden vom Wind verweht. Normale Plastiksäcke stellen für alle Abfallwirtschaftsverbände Probleme bei der Komopostierung dar“, erklärt Kraus und geht zum „Biomüllberg“ mit hohem Plastik(sackerl)anteil und der gegenüberliegenden Intensivrotte-Anlage. „Es dauert mindestens fünf Monate und bedarf einiger Arbeitsschritte bis aus Biomüll wieder Erde wird, die auch nach Erde riecht“, verrät Kraus und erklärt, wie es funktioniert. „Zuerst wird der Biomüll abgeklaubt, von Störstoffen so gut wie möglich befreit. Dann kommt er 14 Tage lang in die Intensivrotte-Anlage. Nach vier bis sechs Monaten Nach-Kompostierung im Freien wird der Kompost mit einem Trommelsieb abgesiebt. Übrig bleibt Erde, die bei uns jederzeit gekauft werden kann. Eine Tonne davon kostet € 13,08.“

Sarah Hofbauer