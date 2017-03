Arbeiten und Reisen zugleich – das Leben als Digitalnomade

Sie bloggen, texten, programmieren und designen – und das alles ohne Büro oder festen Wohnsitz. Immer im Gepäck ist ihr Laptop und zum Überleben brauchen sie permanent und überall Internetzugang. Die Rede ist von Digitalen Nomaden, die von überall aus arbeiten und ganz nebenbei die Welt bereisen.

„Mein Arbeitsplatz ist die Welt selbst“, witzelt der 22-jährige Online-Redakteur Andreas M., „wenn ich auf Facebook oder Instagram poste, wo ich mich gerade befinde, werden alle blass vor Neid – wobei ich ja nebenbei auch arbeiten muss, das vergessen viele.“ Andreas bezeichnet sich selbst als Digitalnomade – eine Berufsbezeichnung, die immer mehr Menschen im Medienbereich für sich wählen. Es sind vor allem junge Leute, die als Übersetzer, Blogger oder Programmierer arbeiten, Social-Media-Kanäle betreuen sowie digitale Produkte vermarkten und dabei ständig auf Reisen sind. Ihre Tätigkeit, die vor allem mit und in dem Internet zu tun hat, kann eben von überall aus erledigt werden – vorausgesetzt es gibt Internetzugang. „Bei meiner Arbeit ist egal, an welchem Ort ich mich befinde und von wo aus ich sie erledige. Ich schreibe meine Texte beispielsweise am Strand von Nizza bei 35 Grad Celsius oder halt in einer Skihütte in der Schweiz, wenn es draußen stürmt und schneit und ich nicht Skifahren gehe. Besonders angenehm ist es, meine Arbeit während der Reisezeit im Zug oder im Flugzeug zu machen“, erzählt Andreas M.

