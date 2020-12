Arbeiten wie alle anderen Menschen auch – das wünsch ich mir!

GALLNEUKIRCHEN/SCHLADMING Andrea Schrempf ist 22 Jahre jung, lebt mit ihrer Familie in Schladming und wird seit 2016 in der „Arbeit und Assistenz Schladming“ begleitet. Ihre Vielseitigkeit setzt sie derzeit in verschiedenen begleiteten Arbeitsgruppen um. Die junge Frau möchte jedoch mehr erreichen. Ihr Wunsch ist es, wie alle anderen Menschen auch, in einem regulären Anstellungsverhältnis zu arbeiten.

„Ich bin eine richtige Anpackerin und ich bin meistens flott und auch lustig“, sagt Andrea über sich selbst. Sie ist eine waschechte Schladmingerin und lässt sich von ihrer Behinderung nicht davon abhalten, am Ortsleben teilzuhaben und ihren Beitrag zu leisten. „Am liebsten arbeite ich in der Schladminger Brauerei, weil ich da alle kenne und es ist ein bisschen wie Familie. Auch die Arbeit ist angenehm. Man kommt beim Bierflaschen-Schlichten in einen Rhythmus hinein und flott haben wir alles fertig“, so Andrea.

