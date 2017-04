Arbeiterkammer kämpft um Fairness in der Arbeitswelt

LIEZEN Die Arbeiterkammer Liezen erteilte im vergangenen Jahr rund 4500 Rechtsauskünfte und erstritt rund € 357.000,- auf außergerichtlichem Weg.

Außenstellen-Leiterin Petra Kupfner, AK-Präsident Josef Pesserl und Direktor Wolfgang Bartosch präsentierten vergangenen Donnerstag die Leistungsbilanz der Arbeiterkammer Liezen. So erteilte die AK im abgelaufenen Jahr 4493 Mal Rechtsauskünfte, davon 2121 Mal persönlich. Der Löwenanteil der Auskünfte entfiel dabei auf arbeitsrechtliche Angelegenheiten. „Die meisten kommen vom Gastgewerbe, gefolgt von Handel, Reinigung und Beförderung. Von Mitarbeitern aus Firmen, in denen es Betriebsräte gibt, kommen fast keine Anfragen“, teilt Kupfner mit. Die Mitarbeiter der Außenstelle Liezen erstritten im vergangenen Jahr außerdem rund

€ 357.000,- auf außergerichtlichem Weg in Arbeitsrechtssachen inklusive Jugendschutz. Dazu kommen noch Konsumentenschutz-Angelegenheiten. „Alle unsere 13 Außenstellen sind ‚Eckpfeiler‘ der Rechtschutztätigkeit der steirischen Arbeiterkammer und wichtig im Kampf um Fairness in der Arbeitswelt. Nicht nur im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer, sondern auch im Interesse jener Unternehmen, die sich an die Spielregeln halten“, betonen Pesserl und Bartosch.

