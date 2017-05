Arbeitsunfälle: Die meisten davon im Baugewerbe

ENNSTAL Obwohl sich immer noch die meisten Arbeits-unfälle in der Sparte Bau und dem Baunebengewerbe ereignen, zeigen Präventionsmaßnahmen Wirkung.

Im gesamten Ennstal zählte man im vergangenen Jahr rund 2029 Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle), wobei sich 377 davon allein in der Wirtschaftsklasse Baugewerbe, 106 im Hochbau, 64 im Tiefbau und 207 bei vorbereitenden Baustellenarbeiten, Bauinstallationen und sonstigen Ausbauarbeiten ereigneten. Im Vergleich zu 2015 stieg die Zahl an Arbeitsunfällen in diesen Sparten leicht an – für 2017 sehen die ersten Prognosen positiv aus: Bis dato kann ein leichter Rückgang an Arbeitsunfällen in den einzelnen Bereichen des Baugewerbes verzeichnet werden. Präventionsmaßnahmen von Wirtschaftskammer, Gewerkschaft Bau-Holz, Arbeitsinspektorat, AUVA und Unfallverhütungsdienst zeigen endlich Wirkung.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 31. Mai 2017!