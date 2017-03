Architektur aus dem Pongau unter TOP 5 in Europa

ALTENMARKT LP architektur punktet mit Wohnhaus in Leogang bei einem Wettbewerb in Berlin.

Vor Kurzem ging die Preisverleihung des europäischen Architekturpreises „Häuser Award 2017“ in Berlin über die Bühne. Unter dem Motto „Spektakuläre Häuser“ prämierte eine internationale Jury Wohnhäuser aus ganz Europa. Besonderes Augenmerk legte man dabei auf eine einzigartige formale und gestalterische Prägnanz der Bauten, ein unkonventionelles Erscheinungsbild und doch großartige Innenarchitektur. Einige der Wohnhäuser konnten ebenso durch eine imposante und tatsächlich spektakuläre Lage begeistern. Dieses Jahr kommen die fünf Preisträger aus den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Deutschland und Österreich, wobei ein Altenmarkter Architekt den ersten Preis in der Kategorie „Interior-Preis“ erhielt: Tom Lechner und sein Team von LP architektur überzeugten mit dem Wohnhaus Kranawendter in Leogang. „Was außen noch archaisch und rau anmutet, setzt sich im Inneren fort und wird kunstvoll und fein im Detail. Die Kontraste und das Zwischenspiel aus sägerauem Holz zu glatten Estrichböden, Naturstein zu feinem Putz machen das Haus zu einem gleichermaßen optischen wie haptischen Erlebnis“, so die Jury. Tom Lechner freut sich über den internationalen Erfolg und meint: „Der Preis ist für unser Büro eine Bestätigung, dass unsere Arbeit über die Grenzen Österreichs hinaus Beachtung findet.” Erst kürzlich wurde das Altenmarkter Architekturbüro im Rahmen der Revitalisierung der Panzerhalle Salzburg für den österreichischen Staatspreis nominiert. LP architektur zeigte nun in Berlin erneut mit einem architektonisch großartigem Projekt auf und beweist europaweite Einzigartigkeit.

Eva-Maria Nagl