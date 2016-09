LIEZEN In zwei Wochen eröffnet das neue Einkaufszentrum Liezen. Doch wie geht es danach mit der Arkade weiter und wie viele Geschäfte werden im Stadtzentrum leer stehen? Die EnnsSeiten haben dazu Martin Aigner und Bürgermeister Rudolf Hakel gefragt. Eines vorweg: Alle bemühen sich, frei gewordene Geschäftsflächen so schnell wie möglich zu vermieten…

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 28. September 2016!