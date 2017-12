Auf den Spuren von Che Guevara

ÖBLARN Rund drei Wochen lang bereisten die vier Öblarner Peter Lechner, Ferdinand, Bernhard und Erhard Reith im September dieses Jahres Bolivien und Peru. Vergangenen Freitag luden sie ins Kunst- & Kulturhaus [k:uL], wo Peter Lechner mit viel Witz und Charme die zahlreichen Interessierten anhand von Bildern und Kurzvideos an ihren Eindrücken teilhaben ließ.

Nach einer rund achtmonatigen Planung und 34- stündigen Anreise kamen die vier Ennstaler an ihrem Ausgangspunkt in Boliviens Wirtschaftsmetropole Santa Cruz de la Sierra an. Von dort aus ging es hinauf nach Vallegrande und weiter nach La Higuera, wo der weltberühmte Kommandant der antiimperialistischen Untergrundkämpfer, Ernesto „Che“ Guevara, erschossen wurde. Graffitti an Hausmauern und zahlreiche Statuen erinnern an den ewigen Guerilla-Kämpfer. Das Che Guevara Museum war natürlich ein großes Highlight der Reise. Die 300 Kilometer lange Route von Santa Cruz nach La Higuera bewältigten die vier Steirer in rund neun Stunden. „Den Großteil der Strecke legten wir auf einer Schotterstraße zurück. Oft ging es steil bergab, Leitschienen gab es keine. Ein Friedhof, der sich direkt neben der Straße befand, hat nicht unbedingt zu einem besseren Sicherheitsgefühl beigetragen“, lacht Lechner.

