Auf zum Steiralauf

Die größte Nordische Veranstaltung der nahenden Wintersport-Saison im Bezirk Liezen nach dem Weltcup der Nordischen Kombinierer in der Ramsau (15. bis 17. Dezember) und dem Skiflug-Weltcup am Kulm (12. bis 14. Jänner) wirft ihre langen Schatten voraus: der mittlerweile zweifellos zum Kult gewordene Steiralauf geht am 26. und 27. Jänner 2018 zum 39. Mal in Szene. Und wie der Chef des Organisationskomitees, Helmut Fuchs, versichert, wird dieser größte Volkslanglauf der Steiermark einen weiteren Qualitätsschub erfahren und zu einem Event der Extraklasse werden. Zehn und 25 Kilometer sowie die Königsdisziplin über 50 km werden in der Freien Technik angeboten, dazu kommen noch 30 km im Klassischen Stil. Den Beginn setzen am Freitag die Kinder im Grimmingthermen-Gelände, am selben Tag bieten auch namhafte Hersteller aus der Langlaufbranche dort ihre Serviceleistungen an.

