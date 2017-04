Augen auf bei der Berufswahl

Kinder und Karriere – heute kann eine Frau beides haben.

Zumindest theoretisch.

Die Voraussetzungen für Kinder und Karriere sind der passende Job, ein Partner, der sich aktiv an der Kinderbetreuung und Haushaltsführung beteiligt sowie Großeltern, die jederzeit für die Beaufsichtigung der Kleinen verfügbar sind. Wer dies nicht hat, sollte sich unbedingt eine Haushaltshilfe und eine flexibel einsetzbare Kinderbetreuung leisten. Denn wer Karriere machen will, muss viel arbeiten, ist also weniger zu Hause. Es gibt Frauen, die es scheinbar mühelos schaffen, Kinder und Karriere zu vereinbaren. Doch man sollte sich nicht vom Schein täuschen lassen, ohne ein unterstützendes familiäres Umfeld, einen wertschätzenden Arbeitgeber und – last but not least – ein gutes Gehalt ist das nicht möglich. Zwar sind die Chancen auf solche Top-Jobs für Frauen steigend, im Zeitraum 2014/15 wurden 57,5 Prozent der Maturaabschlüsse von Frauen abgelegt und 55,8 Prozent der Studienabschlüsse an Universitäten von Frauen erworben. Allerdings bleibt bei einem fordernden Top-Job oft nicht allzu viel Zeit für die Kinder, die Folge kann ein permanent schlechtes Gewissen sein sowie die traurige Gewissheit, viele kleine Schritte ihres Aufwachsens nicht miterleben zu können. Daher entscheiden sich viele Frauen, die Karriere machen wollen, bewusst gegen eine Mutterschaft.

