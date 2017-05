AuGeN auf – Initiative für eine gesunde Nachbarschaft

RADSTADT Im Rahmen eines Pilotprojekts werden für ältere Frauen und Männer spezielle Aktivitäten entwickelt – Ziel ist es, Nachbarn und Generationen wieder näher zusammenzubringen

Vor Kurzem fand in der Stadtgemeinde Radstadt im Rahmen des jährlichen Gesundheitstages der Gesunden Gemeinde die Auftaktveranstaltung von „AuGeN auf – Auf Gesunde Nachbarschaft – aktiv und freiwillig” statt. Diese Initiative hat das Ziel, Aktivitäten für ältere Frauen und Männer sowie pflegende Angehörige zu entwickeln und umzusetzen. Sie sollen helfen, soziale Kontakte aufzubauen und zu pflegen, um Vereinsamung zu verhindern. Im Fokus steht die psychosoziale Gesundheit dieser Zielgruppen. In diesem Projekt setzen sich fitte, ältere Menschen in der Region für ältere, mobil eingeschränkte oder immobile Menschen ein und entlasten dadurch die sozialen Dienste. An dem sehr gut besuchten Nachmittag der Auftaktveranstaltung gab es zahlreiche Angebote für die Besucher. Unter anderem waren die Stadtapotheke Radstadt, die Caritas, das Rote Kreuz, das Hilfswerk Salzburg und viele weitere Gesundheitsanbieter aus der Gemeinde anwesend.

Gesundheitsstraße für die Besucher

An den Infoständen konnten persönliche Beratungen eingeholt werden und in einer eigenen Gesundheitsstraße bestand die Möglichkeit, Körperfett-, Blutdruck-, Puls- und Blutzuckermessungen durchführen zu lassen. Monika M. aus Radstadt meint dazu: „Das Angebot war sehr vielfältig. Mein Mann und ich ließen einen Hör- und Sehtest machen. Außerdem zeigte ein Physiotherapeut allen Interessierten bestimmte Übungen beispielsweise zur Osteoporose-Vorbeugung. Eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir sind gespannt, was dieses Projekt in Zukunft bringt.“ Auch die Bewegung kam bei der Veranstaltung nicht zu kurz: Nachdem es zu Beginn eine Tanzaufführung von Schülern der Neuen Mittelschule gab, lud man die Besucher zum Tanzen auf die Bühne ein. Für eine gesunde Verpflegung und eine gute Stärkung nach der ganzen Bewegung sorgten die Bäuerinnen der Stadtgemeinde. Ortsbäuerin Romana Maier: „Die Veranstaltung war sehr gelungen und die zahlreichen Besucher nahmen das Angebot sehr interessiert an. Es ist erfreulich, dass gerade ein solches Projekt so gut in der Bevölkerung ankommt. Es fördert das Miteinander der Generationen.“ Außerdem gibt es im Rahmen des Projekts seit Kurzem regelmäßige Spielnachmittage für Interessierte sowie Gesprächsrunden für pflegende Angehörige in der Stadtgemeinde Radstadt. „AuGeN auf“ ist Teil einer österreichweiten Initiative, ausgehend vom Fonds Gesundes Österreich, der die Aktivitäten zusammen mit dem Salzburger Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert. Organisiert von AVOS Prävention und Gesundheitsförderung sowie dem Hilfswerk Salzburg, wird das Projekt in Bischofs-hofen, Werfen und Radstadt sowie in drei Salzburger Stadtteilen umgesetzt.

Eva-Maria Nagl