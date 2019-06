Auszeichnungen Skiareatest

PONGAU Das Snow Space Salzburg sicherte sich als Premium-Skigebiet den Sieg in den Kategorien Event und Marketing. Zudem wurden sie gemeinsam mit dem Roten Kreuz Salzburg für ihr Pistenrettungssystem ausgezeichnet. KR Ernst Brandstätter wurde im Zuge der Feierlichkeiten für sein Lebenswerk geehrt.

Der Internationale Skiareatest zählt zu den wichtigsten Gradmessern der Seilbahnbranche in puncto Sicherheit, Qualität, Gästeservice und Innovationen. Besonders in den Alpenländern erfreut sich das Gütesiegel großer Anerkennung. Die diesjährige Verleihung der Winter-Awards fand Mitte Mai auf der MS Achensee am Tiroler Achensee statt. Die Vertreter der Snow Space Salzburg Bergbahnen konnten die begehrten Trophäen in drei Kategorien mit nach Hause nehmen.

