Bau des Freizeit- und Bewegungsparks beginnt im Mai

LIEZEN Seit nunmehr zwei Jahren beschäftigt sich Jugendreferent Stefan Wasmer mit der Umsetzung eines sogenannten „Freizeit- und Bewegungsparks“ in der Friedau, welcher im Westen der Tennishalle Liezen errichtet werden soll.

Jetzt scheint es damit endlich ernst zu werden. Der Spatenstich ist für Mai vorgesehen. Im ersten geplanten Ausbauschritt soll eine Multisportanlage (Fun Court) und ein Bewegungspark mit Workout Parcours, Kletter- und Seiledschungel sowie Kletterstrecke mit Slackline errichtet werden. Darüber hinaus umfasst das Projekt die Errichtung von Gehwegen und vielerlei Sitzgelegenheiten. Ein Bolzplatz ist in diesem Bereich bereits zum Teil vorhanden. „Der Platz soll aber generalüberholt und attraktiviert werden“, informiert Wasmer. „Das Gesamtkonzept des Freizeit- und Bewegungsparks ist so ausgelegt, dass zukünftig auch Erweiterungen möglich sind. So soll im Westen der Multisportanlage beispielsweise in der nächsten Ausbaustufe ein Skatepark errichtet werden. Richtung Süden ist die Anlage auch erweiterungsfähig.“ Die Anbindung an den Ennstal Radweg R7 ermöglicht, den Freizeit- und Bewegungspark Liezen auch für Radwanderer als Möglichkeit zu etablieren, eine ausgedehntere Pause zu machen und soll deswegen jedermann zum Verweilen einladen“, ergänzt der Jugendreferent.