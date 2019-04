Bauern-Vertreter fordern mehr Transparenz in der Lebensmittelbranche

GRÖBMING Landwirte der Region wollen die Wertschätzung der Lebensmittel steigern und fordern die Herkunftskennzeichnung. Bauern-Vertreter luden zu einem Pressegespräch nach Gröbming.

In den Lebensmittelgeschäften liegen oftmals Produkte nebeneinander, die sich auf den ersten Blick nur durch eines unterscheiden – den Preis. Doch es steckt mehr dahinter. Der Einkauf ist der Moment, bei dem sich die Konsumenten für Tierwohl, Umweltschutz, Landschaftspflege und die Wertschätzung der Landwirte entscheiden können oder dagegen. Damit die Konsumenten künftig die Möglichkeit haben, bei Lebensmittel bewusst auf hochwertige Produkte der heimischen Bauern zu setzen und nicht auf billige Massenware von internationalen Großkonzernen, fordern Landwirte mehr Transparenz in der Lebensmittelbranche. „Das ist nur durch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung möglich. Die Konsumenten von heute wollen und sollen wissen, woher die Nahrungsmittel kommen, wie sie hergestellt werden und was in ihnen steckt“, sagt der Liezener Bauernkammerobmann Peter Kettner beim Pressegespräch vergangene Woche. Dieses fand in der Fachschule Gröbming statt und stand unter dem Titel „Gut zu wissen, wo unser Essen herkommt“.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 3. April 2019!