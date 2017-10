Immer wieder wird in Europa über eine staatliche Grundleistung für alle Menschen diskutiert. Im Juni 2016 fand dazu eine Volksabstimmung in der Schweiz statt, dabei sprachen sich jedoch lediglich 23 Prozent der Bevölkerung dafür aus. Trotzdem sind viele Schweizer davon überzeugt, dass dieses Modell irgendwann kommen wird. Und auch hierzulande will es eine österreichische Privatinitiative den westlichen Nachbarn gleichtun und Stimmen für ein bedingungsloses Grundeinkommen sammeln.

Seit Anfang Jänner läuft in Finnland ein für zwei Jahre angesetztes Experiment, bei dem 2000 Menschen monatlich € 560,- erhalten. Damit will die Regierung herausfinden, ob ein Grundeinkommen das soziale System des Landes vereinfachen kann. In Kanada hat es so einen Versuch schon einmal gegeben. Von 1974 bis 1979 erhielten alle rund 10 000 Einwohner der kanadischen Stadt Dauphin im Zuge des sogenannten „Mincome-Experiments“ ein monatliches Grundeinkommen. Die Bilanz: der Konsum stieg an, die Menschen mussten weniger oft zum Arzt, mehr Jugendliche besuchten die zwölfte Schulstufe und für kurze Zeit gab es in der Stadt keine Armut.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 11. Oktober 2017!