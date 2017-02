Begegnung durch gemeinsames Wohnen und Tun

LIEZEN Jugend am Werk eröffnete in Liezen eine Wohnanlage für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und investierte in das Gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „handwerk Liezen“.

Vorhandene Ressourcen aktivieren, Menschen in ihrer Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung stärken – das sind die Hauptaufgaben, die sich Jugend am Werk-Mitarbeiter an ihre Fahnen geheftet haben, 365 Tage im Jahr. Dafür bietet Jugend am Werk ein breitgefächertes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Dieses wurde jetzt in Liezen erweitert. Vergangenen Mittwoch eröffneten die Zweigstellenleiterin Elfriede Aster und ihr Team gemeinsam mit der Aufsichtsratsvorsitzenden Anna Rieder und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer eine neue 1,5 Millionen teure Wohnanlage in der Döllacherstraße in Liezen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 8. Februar 2017!