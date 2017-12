Begegnungen für Klein und Groß in der Krabbelgruppe „Kuddl-Muddl“

GRÖBMING Jan und Jennifer zogen vor gut zwei Jahren von Deutschland ins Ennstal und bereichern seither als junges Gemeindediakonen-Ehepaar die evangelische Pfarrgemeinde Gröbming. Kuddl-Muddl nennt sich die Krabbelgruppe, die seit November 2015 von Jennifer liebevoll geleitet und gestaltet wird. Ein Grund für viele, immer wieder gerne an den Treffen teilzunehmen.

„Damals, als ich die Krabbelgruppe von Pfarrerin Waltraud Mitteregger übernommen habe, war ich doch sehr aufgeregt. Ich wollte unbedingt, dass es den Kindern gefällt, gleichzeitig aber für Mütter einen wohltuenden Ort schaffen, an dem sie sich willkommen fühlen und sich frei austauschen können“, erzählt Jennifer, die studierte Biologin ist und sich aktuell in der Ausbildung zur Laienreligionslehrerin befindet, über ihre Anfänge in Gröbming. Sie ist selbst Mama eines dreijährigen Sohnes sowie einer einjährigen Tochter und mit Jan seit sechs Jahren verheiratet. Neben dem Kuddl-Muddl gestaltet sie mit ihrem Mann noch einen Kreis für junge Erwachsene, der einmal im Monat in Gröbming veranstaltet wird.

