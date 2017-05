Bei Familie Machherndl sind die Hühner los

Mehr als 1000 Quadratmeter groß ist das Gehege der Familie Machherndl in Furrach (Donnersbach). Ein Paradies für die dort gezüchteten Zwergwelsumer-Hühner, die drei Pfaue, die Kamerunschafe und die vielen anderen Tiere am Hof. Für den nächsten Winter ist sogar ein Wintergarten für das Gefieder geplant.

Aufstehen, wenn die Hähne krähen, ist für Franz und Elfriede Machherndl kein Problem und gehört zu ihrem Alltag. Sie sind Hühnerzüchter, Morgenmenschen und um diese Zeit sowieso schon hellwach. „Ich arbeite in der Straßenverwaltung. Mein Dienst beginnt um 5.45 Uhr. Da kann mich das Krähen der Hähne um fünf Uhr morgens kaum wecken“, erzählt Franz Machherndl. Auch für seine Frau Elfriede ist um diese Zeit schon längst Tagwache angesagt. Und am Wochenende? „Wenn wir nicht aufstehen wollen, drehen wir uns einfach um und schlafen weiter“, lautet die Antwort. Das Ehepaar liebt Tiere über alles und nimmt so einige Strapazen auf sich, um es ihren zwei- und vierbeinigen Mitbewohnern so angenehm wie möglich zu gestalten. Füttern, pflegen, gut zureden, Stall umbauen, Gehege anlegen und vieles mehr steht am Programm. Noch vor dem nächsten Winter bekommen die Hühner auf ihrem mehr als 1000 Quadratmeter großen Areal sogar einen Wintergarten. „Damit sie auch im Winter hinausgehen und an der frischen Luft sein können“, begründet der Hühnerzüchter diesen „Umbau“. Seine Frau Elfriede wirft scherzhaft und schmunzelnd ein: „Wir haben hier bei uns am Hof den ganzen Tag über Sonne. Ich möchte auch einen Wintergarten, muss darauf jedoch noch warten. Zuerst sind die Hühner dran.”

