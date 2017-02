Bergrettungshunde auf Winterschulung im Pongau

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE Vierbeiner werden zum Lebensretter ausgebildet.

Vor knapp zwei Wochen fand im Skigebiet Altenmarkt-Zauchensee ein Winterkurs für Bergrettungshunde mit einem umfangreichen und herausfordernden Programm statt. Insgesamt nahmen 37 Salzburger Bergrettungshundeführer mit ihren Vierbeinern teil, um für den Notfall zu trainieren. Grundsätzlich ging es dabei für Mensch und Tier um das schnelle und präzise Aufspüren von Lawinenopfern. Ein weiterer Teil der Übung beinhaltete den stressfreien Transport in Liften, Gondeln und Pistenfahrzeugen. Aufgrund der teilweise prekären Schneesituation kamen im Laufe der Schulung zwei reale Lawineneinsätze im Pongau dazu: Einmal raste die Einsatzgruppe nach Bad Gastein, wo am Stubnerkogel eine riesige Lawine auf die Piste abging. Ein weiteres Mal wurden sie zu einem Lawineneinsatz nach St. Johann gerufen, da dort ein ganzer Hang ins Rutschen gekommen war und im Bereich des Hahnbaumweges die Straße verschüttete. „Besonders erfreulich ist, dass das neueingeführte Pick-up-System so gut funktioniert. Bei den beiden Lawineneinsätzen in unserer Kurswoche konnte das Rettungsteam mittels Rettungshubschrauber wirklich rasch vor Ort gebracht werden“, erzählt der Großarler Charly Egger, Leiter der Bergrettungshunde Salzburg.

