Bestimmt nicht auf dem Holzweg

Laut einer Studie des World Wide Fund For Nature (WWF) nehmen Menschen pro Woche im Schnitt bis zu fünf Gramm Mikroplastik auf – das entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Man weiß inzwischen, dass die kleinen Plastikteilchen durch Kosmetikartikel oder über die Nahrungskette in unseren Körper gelangen. Doch auch bei Schneidbrettern aus Plastik ist Vorsicht geboten.

Schneidbretter in der Küche müssen schon einiges aushalten. Sie sollen scharfen Messern standhalten, keine Gerüche oder Verfärbungen annehmen und möglichst keimfrei sein. Verwendet man Schneidbretter aus Plastik, lösen sich beim Schneiden kleine Bestandteile aus dem Kunststoff und gelangen so gleich auf direktem Weg in unser Essen. Inwiefern sich Mikroplastik auf unseren Körper und unsere Gesundheit auswirkt, wird derzeit noch erforscht. Aber bei jedem Schnitt verletzt man die Oberfläche des Plastikbrettes und dadurch können die in vielen in Kunststoffen enthaltenen höchst giftigen Stoffe, wie Bisphenol A (BPA) oder Phthalate, austreten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 11. März 2020!