Betreuungsplatz für die Kleinsten eröffnet

STAINACH-PÜRGG Am 12. September eröffnete die neue Kinderkrippe in Unterburg. Flexible Betreuungszeiten erleichtern den Alltag der Eltern.

Die Sommermonate über wurde in der Volksschule Unterburg eifrig umgebaut und gestaltet. Im Erdgeschoß entstanden für die Kinderkrippe eine Betreuungseinrichtung mit Gruppen-, Kleingruppen- und Ruheraum, Küche, Kindersanitäreinheiten und einer 25 Quadratmeter großen Terrasse. Von dieser gelangt man direkt zur südseitigen Freispielfläche. Rechtzeitig vor dem neuen Kindergartenjahr wurden alle Arbeiten abgeschlosssen und die Räumlichkeiten eingerichtet. Kinder zwischen 0 und 3 Jahren werden derzeit hier betreut – und das ziemlich flexibel – durch Expertinnen und Pädagogen der Grazer Einrichtung WIKI sowie Tagesmütter. Das Betreuungskonzept sieht so aus: Die Krippe wird grundsätzlich von 7 Uhr morgens halbtags bis 13 Uhr durch WIKI betrieben. Dank einem „Tagesmutter-Betrieb“ ist jedoch auch eine Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr möglich. Isabelle Greimel leitet die Kinderkrippe in Unterburg. Unterstützt wird sie von der Irdninger Kindergartenpädagogin Maria Häusler.

Noch gibt es in der Kinderkrippe freie Plätze. Interessierte können ihre Anmeldung in beliebiger Form an die Marktgemeinde Stainach-Pürgg richten.

Tel. 03682/24800, E-Mail:

gde@stainach-puergg.gv.at