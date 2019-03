Bin dann mal kurz shoppen

Endlich ist er da, der Frühling! Für viele Frauen ist er die schönste Zeit im Jahr, endlich wieder draußen sitzen, in der Sonne chillen, Rad fahren, Blumen pflanzen – und natürlich shoppen.

Haben auch Sie einen Kleiderschrank voll mit Nichts zum Anziehen? Jedes Jahr am Beginn der wärmeren Jahreszeit stehe ich ratlos davor und stelle fest, dass der Inhalt für drei Frauen mit verschiedenen Kleidergrößen reichen würde – bloß für mich ist nichts Passendes dabei. Natürlich ist das ein Zustand, der dringend geändert werden muss und bei nächstbester Gelegenheit ertappte ich mich vor dem Computer, wie ich bei einem angesagten Online-Shopping-Portal ein hübsches Teil nach dem anderen in den Warenkorb legte. Ich geriet in einen regelrechten „Flow“ – bei Wikipedia bestens erklärt als beglückend erlebtes Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Leider hatte dieses Glücksgefühl ein jähes Ende, als ich die Gesamtsumme mit meinem Kontostand verglich und ernüchtert schloss ich das Browserfenster, ohne die Bestellung abzuschicken.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 20. März 2019!